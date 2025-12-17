الأربعاء 17 ديسمبر 2025
السيدات وكبار السن أبرز المشاركين في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالغربية

 شهدت قرية فيشا سليم التابعة لـ مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حضورا لافتا للسيدات وكبار السن أمام لجان الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى على مدار اليوم وغدا.

محافظ الغربية يتفقد لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 (صور)

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

  وسجلت لجنة مدرسة فيشا سليم الثانوية المشتركة توافدا ملحوظا من السيدات خاصة من كبار السن حيث حرصن منذ الساعات الأولى على الإدلاء بأصواتهن في مشهد يعكس وعيًا سياسيا وحرصا على ممارسة الحق الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

 وأكد عدد من المشاركات أن النزول والمشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة تؤكد دور المرأة المصرية وكبار السن في دعم مسيرة الديمقراطية والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

إقبال ضعيف على لجان دوائر الغربية في جولة إعادة انتخابات النواب

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة الغربية عصر اليوم الأربعاء، توافد أعداد قليلة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت لجنة مدرسة تطاي إلى جانب لجنة مدرسة مجدي أبو النعاس التجارية بمدينة السنطة إقبالا ضعيفا من الناخبين لممارسة حقهم الدستوري وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العملية الانتخابية في مستهل اليوم الأول من جولة الإعادة من داخل غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدا فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر دون معوقات

