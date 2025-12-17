ضبط 12 متهما في رشاوى انتخابية ومخالفة الضوابط بالمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ (صور)

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 12 متهما إثر ارتكاب مخالفات الضوابط الانتخابية ورشاوى مالية بمحافظات المنوفية والقاهرة وكفر الشيخ.

ضبط محاولات رشوة الناخبين في الباجور بالمنوفية

وتضمنت أبرز الوقائع: فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بمركز شرطة الباجور بالمنوفية، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزته مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط محاولات شراء أصوات في المنوفية خلال الانتخابات

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالى، كان معدًا لتوزيعه على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط أشخاص يديرون حملة دعاية مخالفة في سيدى سالم بكفر الشيخ

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بمركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 3 أشخاص أثناء تجولهم بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية على مركبة "توك توك" مزودة بمكبر صوت، فى محاولة لدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم لمخالفتهم ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 4 أشخاص لتوزيع كروت ومبالغ مالية على الناخبين بالزاوية بالقاهرة

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، كانت معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط 3 أشخاص لتوزيع كروت ومبالغ مالية على الناخبين بالمطرية بالقاهرة

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط 3 أشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية، كانت معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

