تفاصيل أقوال شريك سارة خليفة في تعذيب شخص داخل شقتها بالقاهرة

استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم بالاشتراك مع سارة خليفة في واقعة احتجاز شاب والتعدي عليه، وهتك عرضه وتصويره عاريًا داخل غرفة نوم سارة خليفة بشقتها بالقاهرة؛ لإجباره على الاعتراف بوشايته في قضية المخدرات الكبرى.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، وتم مواجهته بأقوال المجني عليه والتي أنكرها جملة وتفصيلا وبدا عليه التوتر والقلق.

ووجهت له الجهات المختصة تهمة الاشتراك مع المتهمة سارة، بمساعدتها بطريق التسهيل في هتك عرض المجني عليه بأن استعمل السلاح الناري المثبت في القضية وأحدث إصابته الواردة في التقرير الطبي.

اتهامات خطيرة قد تصل للمؤبد

وتواجه المتهمة سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل عقوبات مشددة وفقا للقانون المصري، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة إلى السجن المؤبد.

كما تواجه المتهمة عقوبة إضافية عن تعاطي المواد المخدرة، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات.

وأحالت النيابة العامة المتهمة وباقي عناصر التشكيل إلى محكمة الجنايات عقب اكتمال التحقيقات التي كشفت عن تورطهم في وقائع جلب وتصنيع وترويج مخدرات مصنعة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة في أوراق القضية.

