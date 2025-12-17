الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زوجان أصيبا في مشاجرة بسبب الكاميرات بالسلام: المتهمون خافوا التصوير خلال ارتكابهم أفعالا غير قانونية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

استمعت  نيابة السلام لأقوال ربة منزل وزوجها أصيبا إصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بينهما وبين جيرانهما بسبب تركيب كاميرات المراقبة أمام محل عملهم بدائرة قسم شرطة السلام. 

واتهم المجني عليهما المتهمين بالتعدي عليهما وضربهما ومنعهما بالقوة من تركيب كاميرات مراقبة أمام الكافيه ملكهم خوفا من تصويرهم أثناء ارتكابهم أفعالا غير قانونية.  

وجاء في التقرير الطبي للسيدة أنها مصابة بجرح قطعي بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وأصيب زوجها (م. إ.) ميكانيكي بجروح متفرقة بالساقين، ويحتاجان إلى فترة علاج تتجاوز الـ 21 يوما.

مشاجرة بسبب كاميرات المراقبة بالسلام

البداية كانت عندما تلقت مباحث  قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلاف حول تركيب كاميرات مراقبة أمام محل عمل أحد الطرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، تبين أن المجني عليهما ميكانيكي وزوجته أثناء قيامهما بتركيب كاميرات مراقبة أمام محل عملهما تعرض لهما جيرانهما، ورفضوا تركيبهما للكاميرات.

 ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطرف الثاني، وهم 6 أشخاص قاموا بالتعدي على الطرف الأول، الميكانيكي وزوجته، ثم استلوا أسلحة بيضاء وعصي خشبية وضربوا بها المجني عليهما؛ مما أسفر عن إصابتهما إصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دار الهلال لتلقي العلاج اللازم والإسعافات اللازمة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

قسم شرطة السلام نيابة السلام النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

