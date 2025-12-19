"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

18 حجم الخط

دولة التلاوة، انطلقت حلقة جديدة من برنامج «دولة التلاوة»، الذي يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجالي ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويُعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك في إطار تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يعكس اهتمام الدولة بنشر علوم القرآن الكريم وإبراز المتميزين فيها.

إقبال قياسي من مختلف المحافظات على اختبارات البرنامج

وشهدت مسابقة دولة التلاوة إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في مؤشر واضح على تنامي اهتمام الشباب بتعلم فنون التلاوة والتجويد، والسعي لإبراز المواهب القرآنية في إطار علمي ومنهجي منضبط.

لجنة تحكيم رفيعة تضم كبار العلماء وخبراء المقامات الصوتية بمسابقة دولة التلاوة

ويضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تتكون من نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، إلى جانب القارئ الشيخ طه النعماني، بما يضمن تقييمًا دقيقًا وعادلًا للمتسابقين.

ضيوف شرف بارزون من القيادات الدينية وكبار القراء في دولة التلاوة



كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من ضيوف الشرف البارزين، في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب كوكبة من كبار القراء من داخل مصر وخارجها، من بينهم الشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز مالية كبيرة وتكريم استثنائي للفائزين ببرنامج دولة التلاوة

ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على جائزة مالية قدرها مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وبثه عبر قناة «مصر قرآن كريم»، فضلًا عن تشريفهما بإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، في خطوة تعكس حرص الدولة على تشجيع المواهب القرآنية وتحفيز الشباب على التميز في علوم القرآن الكريم.

تصفيات صارمة لاختيار نخبة المتنافسين في المرحلة النهائية بدولة التلاوة



وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج مراحل متعددة من التقييم الدقيق والاختبارات الصارمة، أسفرت عن اختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية، وذلك تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بما يضمن وصول أصحاب الموهبة الحقيقية في فنون الترتيل والتجويد إلى المرحلة الختامية.

