كشف ملابسات ادعاء شخص بتعنت أحد رجال الشرطة معه بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص لادعائه بتعنت أحد رجال الشرطة معه وسحب رخصة القيادة الخاصة به بـمحافظة الإسكندرية.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم بالنشر بتعنت أحد رجال الشرطة معه وسحب رخصة القيادة الخاصة به بالإسكندرية.

إدعاء القائم بالنشر بتعنت أحد رجال الشرطة معه

وبالفحص تم تحديد المذكور (عامل توصيل طلبات – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 18 إبريل المنقضى وحال سيره بالدراجة النارية قيادته بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية استوقفه أحد رجال المرور المعين خدمة لمتابعة الحالة المرورية وقام بسحب رخصة القيادة الخاصة به وتسليمه إيصال بها لعدم ارتدائه الخوذة، وبتاريخ 13 ديسمبر الجاري تم تحرير ذات المخالفة له دون حدوث ثمة تجاوزات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء أحد الأشخاص اقتحام قوة أمنية من قسم شرطة بولاق أبو العلا مسكنه دون وجه حق، وتحطيم محتويات المنزل، وتبين عدم صحته وأن المتهم تم ضبطه بحوزته فرد خرطوش، وأقراص مخدرة.

اقتحام قوة أمنية لمنزل عاطل ببولاق أبو العلا

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 نوفمبر الجارى، وردت معلومات لمباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بقيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته (فرد خرطوش).



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول" – ومبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.