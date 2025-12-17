الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل انسحاب مرشح بالخليفة

وزارة الداخلية
 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل انسحاب مرشح في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم بعدة دوائر ومنها دائرة قسم شرطة الخليفة.

وقالت الداخلية إنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره، فإنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات.

وأضافت أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (3 أشخاص، وسيدتين " من أنصار المرشح المذكور") بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

