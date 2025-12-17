الداخلية تكشف تفاصيل انسحاب مرشح بالخليفة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل انسحاب مرشح في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم بعدة دوائر ومنها دائرة قسم شرطة الخليفة.

وقالت الداخلية إنه بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره، فإنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات.

وأضافت أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (3 أشخاص، وسيدتين " من أنصار المرشح المذكور") بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

