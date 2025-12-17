رشاوى انتخابية، ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموال وبطاقات هوية مواطنين بالمطرية وحلوان

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أموال وبطاقات شخصية لمواطنين آخرين فى منطقتي المطرية وحلوان، بغرض شراء أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب، وجاري العرض على النيابة العامة.

ضبط شخصين بتهمة الرشوة الانتخابية بدائرة المطرية بالقاهرة

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وتأمين اللجان، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة من ضبط شخصين بمحيط الدائرة.

وبحسب مصدر أمنى، عُثر بحوزة المتهمين على عدد من كوبونات السلع الغذائية ومبالغ مالية، جرى تجهيزها تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على مقارهم الانتخابية، بقصد التأثير عليهم ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، فى مخالفة صريحة للقانون.

وأشار المصدر إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.

ضبط شخص بحوزته أموال وكوبونات سلع للتأثير على الناخبين بدائرة المطرية

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة.

وعُثر بحوزة المتهم على مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية، جرى تجهيزها تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على مقارهم الانتخابية، بقصد التأثير عليهم ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، فى مخالفة صريحة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ضبط شخص بحوزته بطاقات شخصية وأموال للتأثير على الناخبين بدائرة حلوان

وفى سياق متصل، فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وتأمين اللجان، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة.

وبحسب مصدر أمنى، عُثر بحوزة المتهم على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبالغ مالية، جرى إعدادها تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على مقارهم الانتخابية، بقصد التأثير عليهم ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، بالمخالفة للقانون.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.