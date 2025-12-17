الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة استيقاف أنصار أحد مرشحي النواب بالفيوم سيارة رئيس لجنة انتخابية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا الزعم بقيام أنصار أحد المرشحين باستيقاف سيارة خاصة بأحد رؤساء اللجان الانتخابية والعبث بمحاضر الفرز وصناديق الاقتراع بـمحافظة الفيوم.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (وكيل عن أحد المرشحين - مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية) قرر بأنه حال قيادته سيارته بدائرة المركز قام ( 3 أشخاص "من أنصار مرشح آخر") باستيقافه ظنًا منهم اصطحابه لأحد رؤساء اللجان وبحوزتهم بعض صناديق الاقتراع، فقام الظاهر بمقطع الفيديو بفتح شنطة السيارة لهم وعقب تأكدهم من عدم وجود ثمة صناديق انصرفوا دون حدوث ثمة تعدى.


وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله (4 أشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية وبحوزتهم (4 أجهزة لاب توب) وقيامهم بحث الناخبين على التصويت لصالح إثنين من المرشحين.


بالفحص تم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة المركز) وبحوزتهم (أجهزة اللاب توب الظاهرة بمقطع الفيديو) وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

