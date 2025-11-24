انتخابات النواب 2025، القبض على شخص بتهمة توجيه المواطنين لصالح مرشح بدار السلام مقابل مبالغ مالية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامه بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح ذات المرشح مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل إحدى وسائل المواصلات يقوم بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح ذات المرشح مقابل حصولهم على مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

