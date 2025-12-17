أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على شخص وزوجته في السلام

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات فيديو لتضرر شخص من جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم وإصابتهما بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام، وتم ضبط المتهمين.

تضرر شخص من جيرانه بالسلام

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطعى فيديو تم تداولهما بالمواقع الإخبارية تضمنا تضرر (أحد الأشخاص) من قيام جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم وإصابتهما بسبب خلافات بينهم لاعتراضهما على قيامهم ببيع المواد المُخدرة أسفل العقار محل سكنهما الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 نوفمبر الماضى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (الشاكى، زوجته "مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم") بقيام (شخصين، 4 سيدات) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصاباتهما المنوه عنها، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وفى وقت لاحق بتاريخ 3 ديسمبر الجارى تبين قيام (صديق المتهم الأول - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثانى) بالتعدى على زوجة الشاكى بالسب والتهديد بإلحاق الأذى لإجبارهما على التنازل عن شكواهم ضد المتهمين "تم ضبطه" فى حينه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض محدثًا له إصابات خطرة بإحدى المدارس في أكتوبر.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم تعدى على زميله مستخدمًا سلاحًا أبيض، بسبب رفض المجني عليه تنمر المتهم عليه من طريقة حديثه، إذ يعاني من لدغة عند الكلام، محدثًا له إصابات نقل على إثرها إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض طالب لعدة إصابات من قبل آخر بعد أن تنمر الأخير من طريقة حديثه إذ يعاني من لدغة في الكلام، وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

