حوادث

رفض دفع الغرامات، الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة مواطن وتصوير سيارة شرطة بكفر الشيخ

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو استغاثة مواطن وتصوير سيارة شرطة، فيتو
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول يظهر تصوير سيارة شرطة بمحافظة كفر الشيخ، واستغاثة من قوات الشرطة.

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير سيارة شرطة أثناء توقفها أمام منزله بكفر الشيخ، واستغاثته بالمسئولين لتضرره من غرامات قضائية.

الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدي مدرس على طالب بالدقهلية

ضبط 12 متهما في رشاوى انتخابية ومخالفة الضوابط بالمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ (صور)

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة مواطن وتصوير سيارة شرطة بكفر الشيخ

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائم بالتصوير مزارع له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق.

 وتبين أنه أثناء مرافقة قوة أمنية لموظفى المطالبات بالنيابة العامة لتحصيل مبالغ مالية "مخالفات قضايا بناء" منه، قام بغلق باب منزله وتصوير المقطع للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

