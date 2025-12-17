الداخلية تكشف ملابسات انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

18 حجم الخط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إعلان أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة انسحابه من الانتخابات بزعم وجود تجاوزات وإجراءات تعسفية تجاه أنصاره.

انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.. وقد تم نشر بيانات بتلك الوقائع فى حينه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق آخر، رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بجمع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية عليهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بتوزيع كروت دعاية انتخابية خاصة باثنين من المرشحين ومبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحهما.



بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (كروت الدعاية الانتخابية، مبالغ مالية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



