سارة عبد العزيز تكشف حقيقة تقصير الثقافة في علاج السيناريست هناء عطية

تكلمت الكاتبة والمخرجة سارة عبد العزيز بشأن مكالمة هاتفية تلقتها من وزير الثقافة، وذلك عقب رسالتها التي أرسلتها له في وقت متأخر من الليل، مستنجدة به للتدخل من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لخالتها الأديبة والسيناريست هناء عطية.

وأوضحت عبد العزيز في تصريحات خاص لـ “فيتو” أن رسالتها جاءت بعد تداول أخبار صحفية وصفتها بالمغلوطة، وصور غير دقيقة من خلال الإيحاء بوجود تقصير في علاج هناء عطية.

وأضافت: “حين سمعت بتلك الأنباء المتواترة خفت أن يتكرر ما حدث مع والدتي الأديبة راضية احمد شهيدة الإهمال الطبي بما فيها من رحلة البحث عن سرير عناية مركزة والإهمال الكبير من اتحاد كتاب مصر.”، مؤكد أن هذه معركة لم تحسم بعد لرد حق راضية احمد.

وقالت الكاتبة: “تلقيت مكالمة هاتفية شخصية من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ردًا على رسالة كنت قد أرسلتها له في ساعة متأخرة من الليل على هاتفه الشخصي، وذلك بعد علمي بتعثر إيجاد سرير عناية مركزة في ذلك التوقيت.”

وأضافت: “وتواصل الوزير للاطمئنان على أن خالتي الكاتبة هناء عطية قد تم إدخالها إلى العناية المركزة، وأن الرعاية الطبية اللازمة تُقدم لها، مؤكدًا أنه سيتابع الموقف بنفسه، وأنه لا توجد حاليًا أي مشكلات لوجيستية أو ما شابه.”

وأكدت سار عبد العزيز أن المنتج محمد المغربي قد اوضح لها أن نقابة المهن السينمائية قد تكفلت بعلاج الكاتبة والسيناريست هناء عطية، وأن إجمالي تكاليف العلاج حتى الآن بلغ نحو 700 ألف جنيه.

واختتمت عبد العزيز تصريحاتها بالتأكيد على تقديرها لأي تحرك رسمي أو نقابي صادق يهدف إلى دعم المبدعين.

