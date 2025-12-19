الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سارة عبد العزيز تكشف حقيقة تقصير الثقافة في علاج السيناريست هناء عطية

السيناريست هناء عطية،
السيناريست هناء عطية، فيتو
18 حجم الخط

 تكلمت الكاتبة والمخرجة سارة عبد العزيز  بشأن مكالمة هاتفية تلقتها من وزير الثقافة، وذلك عقب رسالتها التي أرسلتها له في وقت متأخر من الليل، مستنجدة به للتدخل من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لخالتها الأديبة والسيناريست هناء عطية.

وأوضحت عبد العزيز في تصريحات خاص لـ “فيتو” أن رسالتها جاءت بعد تداول أخبار صحفية وصفتها بالمغلوطة، وصور غير دقيقة من خلال الإيحاء بوجود تقصير في علاج هناء عطية.

وأضافت: “حين سمعت بتلك الأنباء المتواترة خفت أن يتكرر ما حدث مع والدتي الأديبة راضية احمد شهيدة الإهمال الطبي بما فيها من رحلة البحث عن سرير عناية مركزة والإهمال الكبير من اتحاد كتاب مصر.”، مؤكد أن هذه معركة لم تحسم بعد لرد حق راضية احمد. 

وقالت الكاتبة: “تلقيت مكالمة هاتفية شخصية من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ردًا على رسالة كنت قد أرسلتها له في ساعة متأخرة من الليل على هاتفه الشخصي، وذلك بعد علمي بتعثر إيجاد سرير عناية مركزة في ذلك التوقيت.”

وأضافت: “وتواصل الوزير للاطمئنان على أن خالتي الكاتبة هناء عطية قد تم إدخالها إلى العناية المركزة، وأن الرعاية الطبية اللازمة تُقدم لها، مؤكدًا أنه سيتابع الموقف بنفسه، وأنه لا توجد حاليًا أي مشكلات لوجيستية أو ما شابه.”  

وأكدت سار عبد العزيز أن المنتج محمد المغربي قد اوضح لها أن نقابة المهن السينمائية قد تكفلت بعلاج الكاتبة والسيناريست هناء عطية، وأن إجمالي تكاليف العلاج حتى الآن بلغ نحو 700 ألف جنيه.

واختتمت عبد العزيز تصريحاتها بالتأكيد على تقديرها لأي تحرك رسمي أو نقابي صادق يهدف إلى دعم المبدعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سارة عبد العزيز السيناريست هناء عطية هناء عطية الكاتبة والمخرجة سارة عبد العزيز وزير الثقافة

الأكثر قراءة

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

طاهر محمد طاهر يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك سيراميكا

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سارة عبد العزيز تكشف حقيقة تقصير الثقافة في علاج السيناريست هناء عطية

غادة عبد الرازاق تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق أمم أفريقيا.. توتنهام ضد ليفربول.. نهائي السوبر الإيطالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رجب هو شهر الله؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads