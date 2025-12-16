انتشال جثة طفل سقط في ترعة بالفيوم

18 حجم الخط

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغا من الأهالي بقرية أبو السعود التابعة لمركز شرطة الفيوم، يفيد بأن طفلا سقط بترعة تمر بالقرية، ولم يتم انتشال الجثة.

تفاصيل سقوط طفل في ترعة بالفيوم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بأنه تلقي إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، ببلاغ من الأهالي بقرية أبو السعود دائرة المركز، بسقوط الطفل مروان محمد عبد الله، يبلغ من العمر 8 سنوات، في ترعة تمر بالقرية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم تكثيف أعمال البحث والتمشيط بمجري الترعة، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي، وبعد جهود استمرت عدة ساعات، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثة الطفل، بعد أن حرفها التيار حتي عزبة عبد العظيم، بالقرب من بحيرة قارون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة العامة في قضية غرق طفل بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

​يذكر أن القوانين المصرية تعاقب من يرغب الطفل إذا أهمل في رعايته، أو في في حالة الإهمال المؤدي لارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر، فالمادة 114 من قانون الطفل تنص علي معاقبة كل من يرعي طفلا وأهمل في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرض للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.