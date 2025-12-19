كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق بتروجيت، على نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف التقدم لصالح بتروجيت اللاعب أدهم حامد في الدقيقة 35.

تشكيل الإسماعيلى ضد بتروجيت

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عبد الله محمد، محمد نصر، محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن، عبد الرحمن الدح، محمد سمير كونتا.

خط الهجوم: إيريك تراورى، نادر فرج، إبراهيم النجعاوي.

تشكيل بتروجيت ضد الإسماعيلى

ويجلس حامد حمدان علي مقاعد بدلا بتروجيت، حيث جاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:

مباراة الإسماعيلي وبتروجيت

يرغب الفريق البترولي في استمرار انتصاراته بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

فيما يتطلع الإسماعيلي إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الجونة بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى، حيث استقر ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي إعادة الثنائي مروان حمدي وحاتم سكر لقائمة مباراة الفريق أمام بتروجت، على أمل الاستعانة بهما في تلك المواجهة.

وعاد مروان حمدي لتدريبات الإسماعيلي الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، حيث تعافى من إصابة كسرين في وجه القدم والتي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الفريق لأكثر من 4 أشهر بعدما تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قُسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.