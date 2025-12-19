هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

18 حجم الخط

احتفى برنامج «دولة التلاوة» في حلقته مساء اليوم الجمعة، بمسيرة الشيخ القارئ الراحل مصطفى إسماعيل، الذي يعتبر من أعظم قراء القرآن الكريم في العصر الحديث، حيث أذهل العالم الإسلامي بصوته الرخيم وأدائه المتقن.

وُصف صوته بأنه هدية من السماء لما امتاز به من جمالية وإحساس روحاني يلامس القلوب، كما أبدع في تلاوة القرآن الكريم بأسلوب فريد يمزج بين الحفظ العميق والفهم الدقيق للمعاني.

النشأة والمسيرة العلمية للشيخ مصطفى إسماعيل

ولد مصطفى إسماعيل سنة 1905 في محافظة الغربية، وبدأ حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، متفوقًا على أقرانه بسرعة الحفظ ودقة الفهم.

وقد برز منذ صغره بحضور متميز وقدرة على إيصال المعاني القرآنية بأسلوب مؤثر، ما أهله ليصبح أحد أبرز رموز التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

إرث صوتي وروحاني خالد

تميز صوت الشيخ مصطفى إسماعيل بقدرته على نقل المشاعر الدينية والروحانية لكل مستمع، وجعل من تلاوته تجربة روحية خالصة، مما أكسبه تقدير العلماء والقراء والمستمعين على حد سواء.

ويستمر برنامج «دولة التلاوة» في تسليط الضوء على إرثه العظيم وتقديم نموذج ملهم للمواهب الشابة في فنون الترتيل والتجويد.

برنامج «دولة التلاوة» والتزامه بنشر علوم القرآن

يعكس برنامج دولة التلاوة اهتمام الدولة بنشر علوم القرآن الكريم ودعم المتميزين فيه، مع تقديم منصة منظمة لاكتشاف المواهب الشابة، معتمدًا على لجان تحكيم رفيعة المستوى تضم كبار العلماء والخبراء في المقامات والأصوات، ليضمن استمرار روح الإبداع والجودة في التلاوة، مستلهمين من رموز كبار مثل الشيخ مصطفى إسماعيل.

