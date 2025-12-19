الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

الشيخ القارئ مصطفى
الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل، فيتو
18 حجم الخط

 احتفى برنامج «دولة التلاوة» في حلقته مساء اليوم الجمعة، بمسيرة الشيخ القارئ الراحل مصطفى إسماعيل، الذي يعتبر من أعظم قراء القرآن الكريم في العصر الحديث، حيث أذهل العالم الإسلامي بصوته الرخيم وأدائه المتقن. 

وُصف صوته بأنه هدية من السماء لما امتاز به من جمالية وإحساس روحاني يلامس القلوب، كما أبدع في تلاوة القرآن الكريم بأسلوب فريد يمزج بين الحفظ العميق والفهم الدقيق للمعاني.

النشأة والمسيرة العلمية للشيخ مصطفى إسماعيل

ولد مصطفى إسماعيل سنة 1905 في محافظة الغربية، وبدأ حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، متفوقًا على أقرانه بسرعة الحفظ ودقة الفهم. 

وقد برز منذ صغره بحضور متميز وقدرة على إيصال المعاني القرآنية بأسلوب مؤثر، ما أهله ليصبح أحد أبرز رموز التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

إرث صوتي وروحاني خالد

تميز صوت الشيخ مصطفى إسماعيل بقدرته على نقل المشاعر الدينية والروحانية لكل مستمع، وجعل من تلاوته تجربة روحية خالصة، مما أكسبه تقدير العلماء والقراء والمستمعين على حد سواء. 

ويستمر برنامج «دولة التلاوة» في تسليط الضوء على إرثه العظيم وتقديم نموذج ملهم للمواهب الشابة في فنون الترتيل والتجويد.

برنامج «دولة التلاوة» والتزامه بنشر علوم القرآن

يعكس برنامج دولة التلاوة اهتمام الدولة بنشر علوم القرآن الكريم ودعم المتميزين فيه، مع تقديم منصة منظمة لاكتشاف المواهب الشابة، معتمدًا على لجان تحكيم رفيعة المستوى تضم كبار العلماء والخبراء في المقامات والأصوات، ليضمن استمرار روح الإبداع والجودة في التلاوة، مستلهمين من رموز كبار مثل الشيخ مصطفى إسماعيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدية من السماء دولة التلاوة الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل مصطفى اسماعيل تلاوة مصطفى إسماعيل القرآن الكريم برنامج دولة التلاوة

مواد متعلقة

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

دولة التلاوة.. ومضة روحية ولكن!

مدرسة قرآنية متفردة، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ محمود على البنا (فيديو)

مصطفى إسماعيل لـ"المرتل" والطبلاوي لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads