اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة

أدلى مدرس المتهم بالتعدي على طالبة بالضرب داخل مدرسة بالقاهرة، مما أسفر عن إصابتها بكدمة بالركبة اليمنى، باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة.

اعترافات مدرس بالتعدى على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة

أنكر المدرس جميع اتهامات ولية أمر الطالبة، مضيفا، أنه طلب من الطالبة تغيير مكان جلوسها على المقعد لمقعد آخر، وعدم الجلوس بجوار زميلاتها، لكنها رفضت، فقام بتوبيخها ودفعها فسقطت أرضًا دون قصد، ما أدى إلى إصابتها.

وأكد المدرس، إنه لم يقصد إصابتها.

تعدي مدرس على إحدى الطالبات بالضرب داخل مدرسة بالقاهرة

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت تفاصيل منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعم بصور، يزعم تعدي مدرس على إحدى الطالبات بالضرب داخل مدرسة بالقاهرة، ما أثار حالة جدل بين المتابعين

نتائج الفحص والتحريات

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال والدة الطالبة (ربة منزل) تضررت من قيام (مدرس) بالتعدى على نجلتها (طالبة "مصابة بكدمة بالركبة اليمنى") بالضرب والتسبب فى إصابتها أثناء تواجدها داخل المدرسة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر أنه قام بتوبيخها ودفعها فسقطت أرضًا دون قصد، ما أدى إلى إصابتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والفحص، مع متابعة تداعيات الواقعة لضمان سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

