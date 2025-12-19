مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا وشروط الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية باستخدام العملات المحلية في البنك.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن هناك بالفعل عددا من الشروط والمزايا لفتح الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية وهي كالتالي:

مزايا الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية بالعملة المحلية:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب آخر.

إمكانية السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري).

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية عمل تعليمات مستديمة (مثل تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام الودائع في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية (تتحدد بناء على رغبة العميل).

فيما تشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي مايلي:

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الاعتبارية 1000 جنيه.

وتشمل قائمة من لهم حق فتح الحساب ما يلي:

الشخصيات الاعتبارية فقط.

أما المستندات المطلوبة لإتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي، فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.

بطاقات البنك الزراعي

ويقدم البنك الزراعي خدمات عديدة العملاء وعلى رأسها بطاقات الخصم المباشر.

ويصدر البنك الزراعي بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.