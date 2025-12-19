الجمعة 19 ديسمبر 2025
اقتصاد

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي
يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا وشروط الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية باستخدام العملات المحلية في البنك.  

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن هناك بالفعل عددا من الشروط والمزايا لفتح الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية وهي كالتالي:

مزايا الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية بالعملة المحلية:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب آخر.

إمكانية السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري).

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية عمل تعليمات مستديمة (مثل تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام الودائع في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية (تتحدد بناء على رغبة العميل).

فيما تشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي مايلي: 

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الاعتبارية 1000 جنيه.

وتشمل قائمة من لهم حق فتح الحساب ما يلي:

الشخصيات الاعتبارية فقط.

أما المستندات المطلوبة لإتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي، فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.

بطاقات البنك الزراعي 

ويقدم البنك الزراعي خدمات عديدة العملاء وعلى رأسها بطاقات الخصم المباشر.

ويصدر البنك الزراعي بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

