مصرع شخص سقط من علو في أكتوبر

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص من علو بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط شخص من الطابق الحادي عشر بأحد العقارات السكنية بمنطقة مساكن العبد في مدينة السلام.

العثور على جثة شخص بالسلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بمساكن العبد بدائرة قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر بمساكن العبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

