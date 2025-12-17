ضبط 10 أشخاص متهمين بتوزيع رشاوى على الناخبين بـ4 محافظات

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بتوزيع رشاوي على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين فى 4 محافظات وهم الإسماعيلية والمنوفية والغربية والقليوبية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة القسم) وبحوزته مبالغ مالية وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى محافظة الإسماعيلية تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، وعدد من البطاقات الإرشادية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص – سيدتين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة، حال قيامهم بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



