الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 10 أشخاص متهمين بتوزيع رشاوى على الناخبين بـ4 محافظات

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بتوزيع رشاوي على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين فى 4 محافظات وهم الإسماعيلية والمنوفية والغربية والقليوبية.

 

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة القسم) وبحوزته مبالغ مالية وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وفى محافظة الإسماعيلية تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، وعدد من البطاقات الإرشادية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص – سيدتين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة، حال قيامهم بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مركز شرطة الباجور بالمنوفية مركز شرطة الباجور قسم شرطة الخانكة بالقليوبية قسم شرطة الخانكة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية

مواد متعلقة

ضبط سيدة توجه الناخبين للتصويت لصالح مرشح بالغربية

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على شخص وزوجته في السلام

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أموالا وكروت دعاية انتخابية بدار السلام

المعاينة: اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب ميكروباص على طريق السويس الصحراوي

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن طقس الخميس، القاهرة تسجل 21 درجة مئوية

كأس الإنتركونتيننتال، باريس سان جيرمان يتقدم على فلامنجو بهدف في الشوط الأول

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

بعد فتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني، ننشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

منتخب مصر يغادر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية (صور)

بعد وفاة نيفين مندور، كيف يؤدي دخان الحريق لفقدان الوعي والقتل في صمت؟

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر تسيطر بـ 7 ألقاب.. الأرقام القياسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل النسخة الـ35 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في حلاقة القزع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads