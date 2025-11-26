النيابة العامة تذيع مرافعة قضية سارة خليفة (فيديو)

18 حجم الخط

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية “تصنيع المخدرات”.

وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي إحراز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا منظمة لاستيراد المواد الخام من الخارج وتصنيع المخدرات داخل البلاد، وترويجها عبر شبكة منظمة، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا للتصنيع والتخزين.

جهود الضبط والإجراءات القانونية

وأسفرت جهود الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.

كما أمرت النيابة بـ: حصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

