الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو متداول يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من منشور مدعوم بمقطع فيديو يزعم تضرر سائق من قيام فرد شرطة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 8 الجاري بين فرد شرطة (مصاب بكدمات باليد اليمنى) المعيّن لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الشوارع، وسائق (مصاب بكدمة بالعين – مقيم بمحافظة الجيزة)، وذلك بعد توقف السائق بسيارته بمخرج موقف سيارات الأجرة، وعند محاولة الشرطي صرفه لتعطيله الحركة المرورية نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلا خلالها الضرب محدثين الإصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض الطرفين على النيابة العامة لتولى شئونها.

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما بمحافظة السويس، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف حقيقة الواقعة.

ضبط المتهم بالتعدى بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالسويس

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري، تلقى قسم شرطة الأربعين بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شخصين عاطلين مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، ومقيمين بدائرة القسم، نتيجة نشوب مشاجرة بينهما وبين شخص آخر مقيم بذات الدائرة، أصيب بكدمات وسحجات بالوجه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة القاهرة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

زوجان أصيبا في مشاجرة بسبب الكاميرات بالسلام: المتهمون خافوا التصوير خلال ارتكابهم أفعالا غير قانونية

لهو الأطفال يشعل مشاجرة ويتسبب في إصابة شخصين بالسويس

خلاف على مشاريب، حبس مدرب جيم بتهمة طعن أجنبي في مشاجرة ببولاق الدكرور

تفاصيل إصابة سيدة بجرح بالرقبة في مشاجرة مع زوجها في الجمالية بالدقهلية

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

مدبولي يكشف نسبة الدين الخارجي وقصة مبادلة الديون

حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

غرفة عمليات حزب المؤتمر: رصدنا مخالفات في جولة الإعادة بانتخابات النواب

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads