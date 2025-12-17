الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو متداول يزعم تعدي شرطي على سائق بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التحقق من منشور مدعوم بمقطع فيديو يزعم تضرر سائق من قيام فرد شرطة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 8 الجاري بين فرد شرطة (مصاب بكدمات باليد اليمنى) المعيّن لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الشوارع، وسائق (مصاب بكدمة بالعين – مقيم بمحافظة الجيزة)، وذلك بعد توقف السائق بسيارته بمخرج موقف سيارات الأجرة، وعند محاولة الشرطي صرفه لتعطيله الحركة المرورية نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلا خلالها الضرب محدثين الإصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض الطرفين على النيابة العامة لتولى شئونها.

وفي واقعة أخرى، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما بمحافظة السويس، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف حقيقة الواقعة.

ضبط المتهم بالتعدى بسلاح أبيض فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالسويس

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجاري، تلقى قسم شرطة الأربعين بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شخصين عاطلين مصابين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، ومقيمين بدائرة القسم، نتيجة نشوب مشاجرة بينهما وبين شخص آخر مقيم بذات الدائرة، أصيب بكدمات وسحجات بالوجه.

