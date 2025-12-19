تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم بلغ (9) سفن، وأنه تم تداول (26000) طن بضائع و(1359) شاحنة و(272) سيارة.

معدل تداول الحاويات

حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(565) شاحنة و(111) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (19000) طن بضائع و(794) شاحنة و(161) سيارة.



استقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهي Poseidon Express، PELAGOS Express، PRIEDG وأمل، بينما غادرت أربع سفن وهى Poseidon Express، Alcudia Express، الحرية1 والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express، الحرية وغادرت ثلاث سفن هي PELAGOS Express، PRIEDG وأمل. شهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(235) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1870 راكبا بموانيها.

بتاريخ: 19 ديسمبر 2025

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

