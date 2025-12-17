القبض على سائقي سيارتين بعد حادث تصادم بالمقطم وضبط قائد سيارة بالجيزة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة. القبض على سائقي سيارتين ملاكي متهمين بالتسبب في إصابة شخصين إثر وقوع حادث مروري، بينهن بتصادم السيارتين أعلى الطريق فى المقطم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وقامت الخدمات المرورية برفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتنظيم الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث في إعاقة الحركة المرورية.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في المقطم بوجود مصادمة ومصابين وتوقف حركة المرور، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قائد سيارة ملاكي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

