رياضة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأهلي
الأهلي
يواصل النادي الأهلي تقدمه علي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وفي الدقيقة 14 أضاع صديق إيجولا هدفا محققا لصالح سيراميكا. 

وكانت أولى محاولات الأهلي في الدقيقة 23 بعد تصويبه من أحمد رضا لاعب الأحمر مرت بسلام على مرمى محمد بسام. 

وسدد محمد شريف كرة قوية علي مرمي سيراميكا في الدقيقة 25 لكن تصدي لها محمد بسام ببراعة. 

وسجل طاهر محمد طاهر هدف النادي الأهلي في شباك نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 35.

وأهدر محمد شريف هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 45 بعد كرة رائعة تصدي لها محمد بسام لترطتم في العارضة.

 وأضاع مروان عثمان لاعب سيراميكا فرصه التعادل في الدقيقة 57. 

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف وجراديشار ومحمد عبد الله.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كل من: حازم جمال وحسين الشحات ومصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - محمد صادق -  صديق إيجولا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: مروان عثمان. 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:  محمد كوكو - جاستيس ارثر - كريم نيدفيد - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - كريم الدبيس - أيمن موكا - محمد رضا - فخري لاكاي.

