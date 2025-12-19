الجمعة 19 ديسمبر 2025
السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

 أعلنت الهيئة القومية السكة الحديد اطلاق خدمة عربات ثالثة مكيفة على خط القاهرة – طنطا، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة المواطنين وتلبية مطالب التشغيل اليومية.

تشغيل خدمات جديدة للقطارات 

 وأعلنت الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة على خطي (القاهرة  –  طنطا شبرا الخيمة)، لتوفير وسيلة سفر مريحة وآمنة وبسعر مناسب لجمهور الركاب.
ومن المقرر بدء تشغيل الخدمة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، كالتالي:
* القطار رقم (1117) بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:45 صباحًا ويصل إلى محطة طنطا الساعة 10:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق ولا يعمل أيام الجمع والعطلات.
* القطار رقم (1116) بعربات درجة ثالثة مكيفة، يقوم من محطة طنطا الساعة 11:10 صباحًا ويصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 12:20 ظهرًا طبقًا للجدول المرفق ولا يعمل أيام الجمع والعطلات.


وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تطوير خدماتها وتحديث أسطولها بما يضمن راحة وسلامة جمهور الركاب.

