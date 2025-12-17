الأمن يكشف ملابسات واقعة تعدي مدرس على طالب بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مدرس بإحدى المدارس بالتعدى على نجله باستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وعند سؤال الشاكى (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) أقر بتضرره من (مدرس – مقيم بذات الدائرة) بسبب مشادة كلامية بين نجله وزميلته بالفصل.

أما المشكو فى حقه، فأكد أنه تدخل فقط للفصل بين الطالب وزميلته دون التعدي على الطالب، وأن الصور المنشورة غير دقيقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي وقت سابق، أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

متابعة حالة المعلم المتعدى عليه

وقالت المديرية في بيانها، إن أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بـمدينة المستقبل التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية.

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعة المعلم لحظة بلحظة والوقوف على الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له مشددا على أن الواقعة تخضع للتحقيقات وبعد ضبط الجاني خاصة أن ما حدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف.

ملابسات الواقعة

كان شخصا يدعى خالد ا. ع قد اقتحم صباح اليوم الأربعاء مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء بآلة حادة "مقص" حسب ما ورد في تقرير أمن المديرية.

مما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبوصوير وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.

