أخبار الحوادث اليوم: مصدر أمني ينفي منشور تخدير الأطفال وخطفهم بأحد المولات.. كشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي.. وإخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات وامتد لعقارين في منطقة الحرفيين بمدينة السلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على عامل وزوجته في واقعة مقتل ابنته من طليقته طالبة في الصف الأول الإعدادي داخل منزله في منطقة العبابدة، التابعة لدائرة بندر قنا.

أصيب 6 أشخاص بحالة اختناق في حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة الحرفيين بمدينة السلام، وتكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق.

نفى مصدر أمني صحة منشور تم تداوله بعدد من الصفحات نقلًا عن أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التحذير من قيام تشكيل عصابي بتخدير الأطفال وخطفهم بقصد تجارة الأعضاء والقبض على أحد عناصره بأحد المولات التجارية بمدينة نصر بالقاهرة.

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 11 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسئولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.

تواصل جهات التحقيق المختصة نظر الاستئناف المقدم من رئيس حي شرق بالإسكندرية، بعد إلقاء القبض عليه لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية رشوة.

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من النزلاء تتضمن الزعم بإضرابهم عن الطعام ومحاولتهم الانتحار لاعتراضهم على ترحيلهم قسريًا إلى مركز آخر.

أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعويان اليوم أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات وكيلا عن طفلة وسيدة، تطالبان بإلزام جهة رسمية، بالتعويض عن أضرار مادية وأدبية قُدِّرت إجمالًا بـ سبعة ملايين جنيه، على خلفية اتهامات صدر عنها أحكام نهائية باتة بالبراءة ويطلبان التعويض عن ما ترتّب عليها من حبس احتياطي، فضلًا عن التعويض والإلغاء ضد استمرار آثار قيدٍ جنائي وسجلات معلوماتية رغم صدور أحكام بالبراءة.

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الحكم على الطعن المطالب ببطلان حكم رفض دعوى إلغاء شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي على محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء طالب حياته شنقا داخل منزله، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بصورة تتضمن قيام قائد مركبة توك توك بالتعدى على سيدة بالسب أثناء توصيلها لخلافات حول قيمة الأجرة بالإسكندرية، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مشاجرة شهدها أحد الملاهى الليلية وتورط مطرب المهرجانات "عصام صاصا" فيها، فقد تم فحص الواقعة وضبط أطرافها.

اندلع حريق هائل داخل المجزر الآلي بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية الذين انتقلوا لمعاينته ولم يسفر عن أية إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل، في مخزن سيراميك، بالطريق الصحراوي للإسماعيلية باتجاه القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط شخص وسيدة ظهرا بمقطع فيديو أثناء تعديهما على أحد العاملين بمحل هواتف محمولة بمحافظة المنوفية ومحاولتهما سرقته قبل أن يلوذا بالفرار دون إتمام الجريمة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 طلاب لقيامهم بالتعدي على طلبة آخرين أمام إحدى المدارس بسبب خلافات سابقة بينهم بـمنطقة التجمع الخامس.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد حقيقة مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات، زعمت خلاله قيام طليقها وأهله بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية بمحافظة البحيرة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 متهمًا (7 رجال و10 سيدات – لـ13 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.