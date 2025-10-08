الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بالحكم محمود البنا لجلسة 29 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة اللاعب السابق أحمد حسام ميدو في اتهامه بالتشهير بالحكم محمود البنا إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل ميدو بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ما اتهمه البنا، بنشر محتوى مسيء والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق هاجم أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، الإعلام الذي وصفه بـ "الموالي للأهلي"، مشيرًا إلى أن الإعلام الموالي أقنع جماهير الأهلي بأن المنافسة ستكون بداخل الملعب.  

ميدو يهاجم إعلام النادي الأهلي

وقال "ميدو" أن الحالة الفنية لفريق الأهلي هذا العام  تحتاج لـ "تدخل الأمم المتحدة" وليس تدخل رابطة الأندية، ووصف الإعلام الموالي للنادي بأنه "إعلام مضلل".

 

وأضاف ميدو عن الحالة الفنية لفريق الأهلي: "الحالة الفنية لفريق الأهلي السنة دي محتاجة تدخل الأمم المتحدة مش قرار من رابطة الأندية!! هتعملوها ازاي دي بقى؟".

