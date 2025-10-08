الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

كشف ملابسات فيديو تعدي شخص وسيدة على عامل بمحل هواتف بالمنوفية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط شخص وسيدة ظهرا بمقطع فيديو أثناء تعديهما على أحد العاملين بمحل هواتف محمولة بمحافظة المنوفية ومحاولتهما سرقته قبل أن يلوذا بالفرار دون إتمام الجريمة.

بالفحص تبين أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة، وبسؤال العامل المعتدى عليه أكد عدم قيامه بالإبلاغ بعد تمكنه من مقاومتهما وإفشال محاولة السرقة.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط المتهمين (عاطل وسيدة – مقيمان بالمنوفية)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

