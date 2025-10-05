محافظ الإسماعيلية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كلًا من اللواء محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الثانية والخمسين، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.

قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

وقرأ "أكرم" ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاء لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية للجيش الثاني الميداني السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى أكتوبر

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، مثمنًا الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.