الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، فيتو

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كلًا من اللواء  محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الثانية والخمسين، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.  

الحماية المدنية تنقذ أهالى الإسماعيلية من كارثة

وزير الري ضيف ندوة ملف الأمن المائي بثقافة الإسماعيلية (صور وفيديو)

قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء  

وقرأ "أكرم" ومرافقوه الفاتحة ترحمًا على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاء لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية للجيش الثاني الميداني السلام الجمهوري وسلام الشهيد.  

 

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو
جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

 

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو
جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى أكتوبر 

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا، مثمنًا الدور البطولي والتضحيات التي تقدمها العسكرية المصرية للحفاظ على أمن وأمان واستقرار مصر وحماية شعبها.  

جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو
جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو
جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو
جانب من مراسم وضع الاكليل، فيتو

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذكر انتصارات أكتوبر وضع إكليل من الزهور على أرواح الشهداء شهداء حرب اكتوبر القوات المسلحة محافظ الإسماعيلية الاسماعيلية قيادة الجيش الثاني الميداني

مواد متعلقة

الحماية المدنية تنقذ أهالى الإسماعيلية من كارثة

وزير الري ضيف ندوة ملف الأمن المائي بثقافة الإسماعيلية (صور وفيديو)

تحصين 95 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

مصرع رضيعة سقطت من الدور السادس بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads