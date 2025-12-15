الإثنين 15 ديسمبر 2025
اقتصاد

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة انخفاضات تراوحت بين 7 و9 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 90 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 89.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 65 إلى 115 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 105 جنيهات، بانخفاض 9 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 106 جنيهات، بانخفاض 9 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 135 جنيهًا للتر.

