تفحم توك توك وإصابة سائقه بحروق إثر اندلاع النيران بالسلام

التهمت حريق مركبة توك توك أمام مدرسة قباء الابتدائية بطريق 100 بـمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة قائدها بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

حريق توك توك بالسلام

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في توك توك أمام مدرسة قباء الابتدائية بطريق 100 بدائرة قسم شركة السلام أول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة قائدها بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

بالفحص تبين تفحم مركبة التوك توك وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

