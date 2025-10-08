الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة بتجريدها من ملابسها والاستيلاء على مصوغاتها بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد حقيقة مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات، زعمت خلاله قيام طليقها وأهله بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به السيدة الى مركز شرطة كفر الدوار بتاريخ 27 سبتمبر 2025، تتهم فيه طليقها وشقيقته، المقيمين بدائرة المركز، بالتعدي عليها بالسب والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وتصويرها لخلافات أسرية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما نفيا صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وأكد المتهم الأول أنه كان قد تزوج من السيدة الظاهرة بالفيديو ثم طلقها بعد أيام بسبب خلافات بينهما، وأنها ادعت تلك الاتهامات للنيل منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

