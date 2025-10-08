الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة بتجريدها من ملابسها والاستيلاء على مصوغاتها بالبحيرة

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة بتجريدها من ملابسها، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد حقيقة مقطع فيديو نشرته إحدى السيدات، زعمت خلاله قيام طليقها وأهله بالاعتداء عليها وتجريدها من ملابسها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية بمحافظة البحيرة.

 

بالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدمت به السيدة الى مركز شرطة كفر الدوار بتاريخ 27 سبتمبر 2025، تتهم فيه طليقها وشقيقته، المقيمين بدائرة المركز، بالتعدي عليها بالسب والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وتصويرها لخلافات أسرية بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما نفيا صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وأكد المتهم الأول أنه كان قد تزوج من السيدة الظاهرة بالفيديو ثم طلقها بعد أيام بسبب خلافات بينهما، وأنها ادعت تلك الاتهامات للنيل منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية كفر الدوار البحيرة خلافات أسرية فيديو متداول استيلاء على مصوغات

مواد متعلقة

ضبط 17 متهما لاستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة

ضبط شخص وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

وزير الداخلية: تزويد خريجي أكاديمية الشرطة بالمهارات العلمية والفنية لمواكبة التطور الأمني

وزير الداخلية: خريجو الشرطة سند للمواطنين وركيزة لتعزيز الأمن الوطني

وزير الداخلية في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: ثوابت الاستراتيجية الأمنية؛ تأمين الجبهة الداخلية، التصدى للجريمة، رصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وإفشال مؤامرات الإخوان

وزير الداخلية: بدء تدريس برامج الذكاء الاصطناعي لطلبة أكاديمية الشرطة

الشرطة تضبط مخزنا غير مرخص لبيع الكتب الخارجية بالقليوبية بداخله 25 ألف كتاب

ضبط كميات ضخمة من المخدرات بالشرقية ومصرع 5 عناصر شديدة الخطورة بمضبوطات 109 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

الأهلي يستعد لتنصيب ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

غموض مدروس، سر إخفاء حزب النور أسماء مرشحيه في انتخابات النواب 2025

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads