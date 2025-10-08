الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين أعلى محور جمال عبد الناصر بالتجمع

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور جمال عبد الناصر بـالتجمع مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث محور جمال عبد الناصر بالتجمع

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالي بوقوع حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر بالتجمع، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى محور جمال عبد الناصر بالتجمع، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

