الإثنين 15 ديسمبر 2025
أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها مباراتي نصف نهائي كأس العرب ومباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

المغرب ضد الإمارات  -الساعة 16:30 مساء  - على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

السعودية ضد الأردن الساعة 17:30 مساء  - على قناة  بي إن سبورتس المفتوحة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - الساعة 22:00 مساء  - على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما ضد كومو -الساعة 21:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايوفاييكانو ضد ريال بيتيس - الساعة 22:00 - على قناة بي إن سبورت إتش دي 3

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

