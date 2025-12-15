أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم الإثنين، يشهد اليوم الإثنين العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وابرزها مباراتي نصف نهائي كأس العرب ومباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

المغرب ضد الإمارات -الساعة 16:30 مساء - على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

السعودية ضد الأردن الساعة 17:30 مساء - على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد ضد بورنموث - الساعة 22:00 مساء - على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما ضد كومو -الساعة 21:45 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايوفاييكانو ضد ريال بيتيس - الساعة 22:00 - على قناة بي إن سبورت إتش دي 3

