25 مليون جنيه وإعارة لاعبين، تفاصيل عرض الأهلي لضم حامد حمدان

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة في ملف التعاقد مع حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر أجرى اتصالًا مباشرًا برئيس نادي بتروجيت لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وعرض الخطيب إجراء صفقة تبادلية تتضمن إعارة لاعبين من الأهلي، إلى جانب مبلغ مالي قدره 25 مليون جنيه، مقابل الحصول على خدمات حامد حمدان، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

اقتراب حامد حمدان من الأهلي

وأشار الغندور إلى أن إدارة بتروجيت ما زالت متمسكة بالحصول على 50 مليون جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيل اللاعب، في ظل وجود اهتمام وعروض من عدة أندية عربية، أبرزها أندية من ليبيا وقطر والسودان.

وأضاف أن الناديين ينتظران وصول اللاعب إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين قادمًا من قطر، عقب خروج منتخب فلسطين من البطولة العربية، من أجل مناقشة جميع العروض المقدمة له وحسم وجهته المقبلة.

يذكر ان الزمالك كان له رغبة ملحة في ضم اللاعب وبذل مجهودا كبيرا لضم اللاعب لكن المقابل المادي حال دون ذلك

الزمالك يضع حامد حمدان على رأس صفقاته الشتوية

وأكد خالد الغندور، أن مجلس الزمالك يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إنهاء ملف أزمة القيد وغلق القضايا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " والأولوية بعد إنهاء أزمة القيد التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان خصوصا حيث يعتمد علي الاتفاق السابق مع إدارة بتروجيت واللاعب والذي لم يكتمل حيث يريد استئناف المفاوضات مرة اخري.

