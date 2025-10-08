الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على محور 26 يوليو

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي على محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث محور 26 يوليو

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مروري فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بملاكي على محور 26 يوليو  فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث محور 26 يوليو محور 26 يوليو مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان ميدان لبنان

