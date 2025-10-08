إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على محور 26 يوليو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي على محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث محور 26 يوليو

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحور 26 يوليو بوقوع حادث مروري فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بملاكي على محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.