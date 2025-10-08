الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق شب في معرض سيراميك بصحراوي الإسماعيلية

حريق بمخزن، فيتو
حريق بمخزن، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل، في مخزن سيراميك، بالطريق الصحراوي للإسماعيلية باتجاه القاهرة.  

إخماد حريق اندلع بأرض زراعية بالطريق الصحراوي في الإسماعيلية (صور)

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ينفذ حملة توعوية للتنشئة المتوازنة (صور)

إخطار باندلاع حريق في مخزن 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية اخطارا يفيد باندلاع حريق بمخزن سيراميك (مخزن عوضين ) واقع بطريق الإسماعيلية الصحراوي.   

السيطرة على الحريق 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية،  إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.  

حيث تم السيطرة على الحريق ولا يوجد مصابين أو خسائر في الأرواح.   

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الطريق الصحراوي السيطرة على حريق

