السيطرة على حريق شب في معرض سيراميك بصحراوي الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع قبل قليل، في مخزن سيراميك، بالطريق الصحراوي للإسماعيلية باتجاه القاهرة.

إخطار باندلاع حريق في مخزن

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية اخطارا يفيد باندلاع حريق بمخزن سيراميك (مخزن عوضين ) واقع بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

حيث تم السيطرة على الحريق ولا يوجد مصابين أو خسائر في الأرواح.

