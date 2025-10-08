والدته سحبت منه الموبايل، تفاصيل العثور على جثة طالب بها آثار خنق بالوراق

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء طالب حياته شنقا داخل منزله، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وكشفت التحقيقات أن والدة الطالب المتوفى قامت بسحب الهاتف المحمول من يده ما دفعه لإنهاء حياته، واستمعت النيابة لأقوال أسرته ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

طفل يتخلص من حياته شنقا



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق إخطارا بالعثور على طالب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طالب يبلغ من العمر 13 عاما، جثة هامدة وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل أقدم على إنهاء حياته شنقا بسبب رفضه الذهاب للمدرسة، وإقدام والدته على سحب الهاتف المحمول من يده، ولا توجد شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

