السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة الهرم دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

