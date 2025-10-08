الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الهرم

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل  شقة سكنية بـ منطقة الهرم دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالهرم شقة سكنية في الهرم الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية منطقة الهرم

مواد متعلقة

ضبط حارس عقار متهم بالاعتداء على كلب ضال بالهرم

أول تحرك أمني بشأن فيديو الاعتداء على سيدة ونجلها بالهرم

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في شهرين وسط التوتر المالي العالمي

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

رسميا، بدء استقبال طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع مجددا وقفزة في 4 أصناف منها البوري

السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطريق بين القاهرة الجديدة والأوسطي

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة 2025 بنسبة نجاح 7. 99%

خدمات

المزيد

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads