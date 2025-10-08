اندلاع حريق داخل عقار في الحرفيين، والدفع بـ 3 سيارات لإخماده (صور)

نشب منذ قليل حريق هائل داخل عقار بمنطقة الحرفيين في مدينة السلام، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

حريق عقار بمنطقة الحرفيين فى السلام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وجارٍ عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

