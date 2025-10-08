الأربعاء 08 أكتوبر 2025
إصابة 6 أشخاص باختناق في حريق مخزن قطع غيار سيارات بالحرفيين

أصيب 6 أشخاص بحالة اختناق في حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة الحرفيين بمدينة السلام، وتكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات إطفاء إضافية وخزانين مياه لإخماد الحريق الذي نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة الحرفيين بمدينة السلام ومنع خطر امتداده إلى المجاورات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداده لباقى المجاورات وجارٍ عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

