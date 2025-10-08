الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 17 متهما لاستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة

استغلال الأطفال في
استغلال الأطفال في جرائم التسول، فيتو

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 متهمًا (7 رجال و10 سيدات – لـ13 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة، تم ضبط 24 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع أو التسول تحت إشراف المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي في استغلال هؤلاء الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استغلال الاطفال جرائم التسول رعاية الأحداث الامن العام وزارة الداخلية الشرطة المصرية حملات أمنية مكافحة الجريمة حماية الطفل

مواد متعلقة

وزير الداخلية: خريجو الشرطة سند للمواطنين وركيزة لتعزيز الأمن الوطني

وزير الداخلية في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: ثوابت الاستراتيجية الأمنية؛ تأمين الجبهة الداخلية، التصدى للجريمة، رصد وتقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وإفشال مؤامرات الإخوان

وزير الداخلية: بدء تدريس برامج الذكاء الاصطناعي لطلبة أكاديمية الشرطة

الشرطة تضبط مخزنا غير مرخص لبيع الكتب الخارجية بالقليوبية بداخله 25 ألف كتاب

ضبط كميات ضخمة من المخدرات بالشرقية ومصرع 5 عناصر شديدة الخطورة بمضبوطات 109 ملايين جنيه

ظهور كلب روبوت ومدرعات حديثة في حفل تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة (صور)

المرور: تحرير 1031 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 52 سيارة ودراجة نارية

عروض قتالية لخريجي كلية الشرطة بمشاركة عناصر نسائية (صور)

الأكثر قراءة

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

الأهلي يستعد لتنصيب ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

غموض مدروس، سر إخفاء حزب النور أسماء مرشحيه في انتخابات النواب 2025

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads