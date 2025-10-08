ضبط 17 متهما لاستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالقاهرة والجيزة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في التصدي لجرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 متهمًا (7 رجال و10 سيدات – لـ13 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة، تم ضبط 24 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع أو التسول تحت إشراف المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي في استغلال هؤلاء الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.

