حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

المتهمين
المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مشاجرة شهدها أحد الملاهى الليلية  وتورط مطرب المهرجانات "عصام صاصا" فيها، فقد تم فحص الواقعة وضبط أطرافها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحدوث مشاجرة أمام ملهى ليلى بين طرف أول (11 شخصًا من العاملين بالملهى المشار إليه – أحدهم مصاب بجروح) وطرف ثان (5 أشخاص من رواد الملهى – أحدهم مصاب بجرح من بينهم مطرب مهرجانات شهير)، وذلك بسبب رفض العاملين بالملهى دخول الطرف الثانى دون تفتيش، مما أدى إلى حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي خشبية. 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

