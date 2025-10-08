مصدر أمني ينفي منشور تخدير الأطفال وخطفهم بأحد المولات بقصد تجارة الأعضاء

نفى مصدر أمني صحة منشور تم تداوله بعدد من الصفحات نقلًا عن أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التحذير من قيام تشكيل عصابي بتخدير الأطفال وخطفهم بقصد تجارة الأعضاء والقبض على أحد عناصره بأحد المولات التجارية بمدينة نصر بالقاهرة.



وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه قديم، سبق تداوله عام 2017، وتم فحص تلك الإدعاءات وتبين عدم صحتها وتم توضيح ذلك آنذاك.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.



