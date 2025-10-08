الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني ينفي منشور تخدير الأطفال وخطفهم بأحد المولات بقصد تجارة الأعضاء

تخدير الأطفال وخطفهم
تخدير الأطفال وخطفهم

نفى مصدر أمني صحة منشور تم تداوله بعدد من الصفحات نقلًا عن أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التحذير من قيام تشكيل عصابي بتخدير الأطفال وخطفهم بقصد تجارة الأعضاء والقبض على أحد عناصره بأحد المولات التجارية بمدينة نصر بالقاهرة. 


وأكد المصدر أن المنشور المشار إليه قديم، سبق تداوله عام 2017، وتم فحص تلك الإدعاءات وتبين عدم صحتها وتم توضيح ذلك آنذاك.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
 

