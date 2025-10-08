كشف ملابسات تعدي سائق توك توك على سيدة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بصورة تتضمن قيام قائد مركبة توك توك بالتعدى على سيدة بالسب أثناء توصيلها لخلافات حول قيمة الأجرة بالإسكندرية، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتضررها من قائد مركبة توك توك لتعديه عليها بالسب أثناء قيامه بتوصيلها بدائرة القسم لخلافات حول الأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه "سائق – مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

