سقوط لص الهواتف المحمولة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، قام بتنفيذ 5 عمليات بمدينة نصر.

سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد بضبط (أحد الأشخاص) بدائرة القسم لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته (2 هاتف محمول – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع).

وبمواجهته اعترف بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (فنى صيانة هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.