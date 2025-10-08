الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تأجيل الطعن على حكم رفض شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ 23 نوفمبر

منتصر الزيات
منتصر الزيات

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الحكم على الطعن المطالب ببطلان حكم رفض دعوى إلغاء شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  رفضت الدعوى

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت الدعوى المطالبة بشطب منتصر الزيات،  والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم 54388 لسنة 77 قضائية وتطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات  بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، لصدور حكم  نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء 

وجاء في الصحيفة انه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.

